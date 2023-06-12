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15:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Рафаэль Надаль упал на 121 строчек в рейтинге АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерял сразу 121 позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Источник: Reuters

37-летний испанец опустился в рейтинге с 15-го на 136-е место. В 2023 году Надаль из-за травмы провел всего три матча и не появлялся на корте с середины января. Из-за травмы Надаль не смог защитить свой чемпионский титул на «Ролан Гаррос», из-за чего он автоматически потерял 2000 рейтинговых очков.

22-кратный победитель турниров серии Большого шлема выпал из первой сотни мирового рейтинга впервые с марта 2003 года.

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