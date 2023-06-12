Рафаэль Надаль упал на 121 строчек в рейтинге АТР

37-летний испанец опустился в рейтинге с 15-го на 136-е место. В 2023 году Надаль из-за травмы провел всего три матча и не появлялся на корте с середины января. Из-за травмы Надаль не смог защитить свой чемпионский титул на «Ролан Гаррос», из-за чего он автоматически потерял 2000 рейтинговых очков.