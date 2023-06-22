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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Россиянка разгромила вторую ракетку США на турнире WTA в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой травяного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

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Источник: AFP 2022

В матче второго круга 28-летняя россиянка победила американку Кори Гауфф, занимающую седьмое место в рейтинге WTA. Матч закончился со счетом 6:4, 6:0.

Александрова пока идет без поражений в травяной части сезона, доведя свою победную серию до семи матчей. Ранее россиянка стала победительницей травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), одолев в финале соотечественницу Веронику Кудерметову (6:4, 4:6, 7:6).

За выход в полуфинал Александрова может снова сыграть с Кудерметовой, если она сегодня сможет обыграть вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Теннисистки встречались между собой неделю назад в Берлине и тогда победа осталась за Кудерметовой (2:6, 7:5, 6:4).

Турнир в Берлине с призовым фондом 680 тыс. евро завершится 25 июня.

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