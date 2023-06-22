Россиянка разгромила вторую ракетку США на турнире WTA в Берлине

Александрова пока идет без поражений в травяной части сезона, доведя свою победную серию до семи матчей. Ранее россиянка стала победительницей травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), одолев в финале соотечественницу Веронику Кудерметову (6:4, 4:6, 7:6).

За выход в полуфинал Александрова может снова сыграть с Кудерметовой, если она сегодня сможет обыграть вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Теннисистки встречались между собой неделю назад в Берлине и тогда победа осталась за Кудерметовой (2:6, 7:5, 6:4).