Матч Элины Аванесян на турнире в Берлине перенесен

Сегодня, 23 июня, остались только две встречи, которые должны начаться в 18:00 мск. На корт выйдут россиянки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, а также француженка Каролин Гарсия, посеянная под третьим номером, и седьмая сеяная чешка Петра Квитова.

Встречи, стоявшие в расписании игрового дня, позднее, перенесли. Россиянка Элина Аванесян, которая пробилась в основную сетку в качестве лаки лузера, и хорватка Донна Векич, а также гречанка Мария Саккари и чешка Маркета Вондроушова проведут четвертьфинальные матчи завтра, 24 июня. Победительницам этих поединков в тот же день предстоит встретиться в полуфинале.