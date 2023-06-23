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18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч Элины Аванесян на турнире в Берлине перенесен

Из-за дождя, организаторы теннисного турнира категории WTA-500 в Берлине, внесли коррективы в расписание матчей.

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Источник: Reuters

Сегодня, 23 июня, остались только две встречи, которые должны начаться в 18:00 мск. На корт выйдут россиянки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, а также француженка Каролин Гарсия, посеянная под третьим номером, и седьмая сеяная чешка Петра Квитова.

Встречи, стоявшие в расписании игрового дня, позднее, перенесли. Россиянка Элина Аванесян, которая пробилась в основную сетку в качестве лаки лузера, и хорватка Донна Векич, а также гречанка Мария Саккари и чешка Маркета Вондроушова проведут четвертьфинальные матчи завтра, 24 июня. Победительницам этих поединков в тот же день предстоит встретиться в полуфинале.

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