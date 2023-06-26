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13:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский теннисист пропустит Уимблдон из-за проблем с визой

116-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов снялся со стартующей 26 июня квалификации Уимблдона.

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Источник: AP 2022

В качестве причины отказа спортсмена от участия указаны проблемы с визой. Место россиянина в сетке займёт аргентинец Хуан Пабло Фикович.

Ранее было сообщение о том, что другой российский теннисист пропустит Уимблдонский турнир. У Карена Хачанова травма ноги.

Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.

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