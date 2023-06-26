Российский теннисист пропустит Уимблдон из-за проблем с визой

В качестве причины отказа спортсмена от участия указаны проблемы с визой. Место россиянина в сетке займёт аргентинец Хуан Пабло Фикович.

Ранее было сообщение о том, что другой российский теннисист пропустит Уимблдонский турнир. У Карена Хачанова травма ноги.