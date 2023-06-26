Российский теннисист пропустит Уимблдон из-за проблем с визой
116-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов снялся со стартующей 26 июня квалификации Уимблдона.
116-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов снялся со стартующей 26 июня квалификации Уимблдона.
В качестве причины отказа спортсмена от участия указаны проблемы с визой. Место россиянина в сетке займёт аргентинец Хуан Пабло Фикович.
Ранее было сообщение о том, что другой российский теннисист пропустит Уимблдонский турнир. У Карена Хачанова травма ноги.
Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.