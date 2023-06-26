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18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Организаторы Уимблдона ужесточают правила по допуску россиян

Организаторы Уимблдона ужесточили условия допуска российских теннисистов к турниру. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

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Источник: AFP 2022

Изменились формулировки в декларации о нейтралитете, которую обязали подписать всех россиян и белорусов для участия в соревнованиях. Игроков должны доказать, что они разорвали контракты с компаниями из санкционных списков и с компаниями, которые управляются людьми под санкциями. На введении этой меры настояло правительство Великобритании.

Поводом для ужесточения формулировок стало дело россиянки Вероники Кудерметовой, которая сотрудничает с «Татнефтью». «Она носила логотип “Татнефти” на груди во время турниров WTA и, возможно, думала, что на Уимблдоне просто уберет его», — пишет издание.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, которая овечает за организацию Уимблдона, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

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