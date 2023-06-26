Организаторы Уимблдона ужесточают правила по допуску россиян

Изменились формулировки в декларации о нейтралитете, которую обязали подписать всех россиян и белорусов для участия в соревнованиях. Игроков должны доказать, что они разорвали контракты с компаниями из санкционных списков и с компаниями, которые управляются людьми под санкциями. На введении этой меры настояло правительство Великобритании.

Поводом для ужесточения формулировок стало дело россиянки Вероники Кудерметовой, которая сотрудничает с «Татнефтью». «Она носила логотип “Татнефти” на груди во время турниров WTA и, возможно, думала, что на Уимблдоне просто уберет его», — пишет издание.