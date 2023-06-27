Вторая ракетка мира рассказала об истерике из-за украинского тренера

«Однажды тренер украинской теннисистки сказал мне: “Я рад, что ты проиграла”. Я пошла в офис WTA. Я плакала как ребенок, не могла говорить. Он шел за мной и кричал мне вслед. Я чувствовала вину за то, что не совершала», — сказала Соболенко.

25-летняя белоруска не стала уточнять, о ком именно идет речь. За последние четыре года Соболенко трижды проигрывала матчи украинкам на турнирах WTA — дважды Даяне Ястремской в мае 2019 и январе 2020 года, и один раз Элине Свитолиной в сентябре 2020 года.