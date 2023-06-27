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11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Вторая ракетка мира рассказала об истерике из-за украинского тренера

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о том, как тренер украинской теннисистки довел ее своими словами до слез. Об этом сообщает издание L'Equipe.

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Источник: Reuters

«Однажды тренер украинской теннисистки сказал мне: “Я рад, что ты проиграла”. Я пошла в офис WTA. Я плакала как ребенок, не могла говорить. Он шел за мной и кричал мне вслед. Я чувствовала вину за то, что не совершала», — сказала Соболенко.

25-летняя белоруска не стала уточнять, о ком именно идет речь. За последние четыре года Соболенко трижды проигрывала матчи украинкам на турнирах WTA — дважды Даяне Ястремской в мае 2019 и январе 2020 года, и один раз Элине Свитолиной в сентябре 2020 года.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что после начала специальной военной операции на Украине у ее тренера произошел конфликт с Соболенко. Однако, единственный раз Цуренко обыгрывала Соболенко в январе в 2018 году на турнире WTA в новозеландском Хобарте.

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 Вторая ракетка мира рассказала об истерике из-за украинского тренера
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