16-летняя россиянка вышла в финал квалификации Уимблдона
Мирра Андреева, которая занимает 102-ю строчку в рейтинге WTA, вышла в финал квалификационного турнира Уимблдона.
Мирра Андреева, которая занимает 102-ю строчку в рейтинге WTA, вышла в финал квалификационного турнира Уимблдона.
В полуфинале теннисистка обыграла 28-летнюю француженку Хлоэ Паке со счетом 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте один час.
На прошедшем турнире Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» Андреева пробилась через квалификацию и дошла до третьего круга. Там она уступила американке Кори Гауфф.
Сегодня еще четыре российских теннисистки сыграют во втором круге квалификации Уимблдона.