16-летняя россиянка вышла в финал квалификации Уимблдона

В полуфинале теннисистка обыграла 28-летнюю француженку Хлоэ Паке со счетом 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте один час.

На прошедшем турнире Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» Андреева пробилась через квалификацию и дошла до третьего круга. Там она уступила американке Кори Гауфф.