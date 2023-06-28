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19:29 (мск), источник: Sportmail.ru

16-летняя россиянка вышла в финал квалификации Уимблдона

Мирра Андреева, которая занимает 102-ю строчку в рейтинге WTA, вышла в финал квалификационного турнира Уимблдона.

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Источник: AP 2022

В полуфинале теннисистка обыграла 28-летнюю француженку Хлоэ Паке со счетом 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте один час.

На прошедшем турнире Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» Андреева пробилась через квалификацию и дошла до третьего круга. Там она уступила американке Кори Гауфф.

Сегодня еще четыре российских теннисистки сыграют во втором круге квалификации Уимблдона.

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