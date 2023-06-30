Дарья Касаткина сыграет в финале турнира в Истборне
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории WTA-500 в Истборне. Спортсменка в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи: 6:2, 7:5.
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории WTA-500 в Истборне. Спортсменка в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи: 6:2, 7:5.
Девушки провели на корте 1 час 23 минуты.
В финале Дарья Касаткина встретится с американкой Мэдисон Кис. Она в полуфинале одолела седьмую ракетку мира из США Кори Гауфф. У Кис и Касаткиной было десять личных встреч, в которых по победам лидирует американка — 8:2.
28-летняя Кис располагается на 25 строчке рейтинга WTA, Дарья занимает 11 место.