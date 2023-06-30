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16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Дарья Касаткина сыграет в финале турнира в Истборне

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории WTA-500 в Истборне. Спортсменка в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи: 6:2, 7:5.

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Источник: AFP 2022

Девушки провели на корте 1 час 23 минуты.

В финале Дарья Касаткина встретится с американкой Мэдисон Кис. Она в полуфинале одолела седьмую ракетку мира из США Кори Гауфф. У Кис и Касаткиной было десять личных встреч, в которых по победам лидирует американка — 8:2.

28-летняя Кис располагается на 25 строчке рейтинга WTA, Дарья занимает 11 место.

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Дарья Касаткина сыграет в финале турнира в Истборне
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