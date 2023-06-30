Россияне узнали соперников по первому кругу Уимблдона
В Лондоне прошла жеребьевка мужской и женской сеток Уимблдонского турнира — 2023.
В Лондоне прошла жеребьевка мужской и женской сеток Уимблдонского турнира — 2023.
Россиянин Даниил Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, в первом круге сыграет с британцем Артуром Фери. Андрей Рублев стартует матчем с австралийцем Максом Перселлом.
Александр Шевченко сыграет с Адрианом Маннарино. Роман Сафиуллин встретится с 20-м сеяным, испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Аслан Карацев — с французом Люкой Ван Ашем.
Лидер посева испанец Карлос Алькарас проведет встречу с французом Жереми Шарди. Вторая ракетка турнира Новак Джокович встретится аргентинцем Педро Качином.
Новак Джокович является действующим чемпионом Уимблдона, в прошлом году он обыграл австралийца Ника Кирьоса.
У девушек российская теннисистка 11-я по посеву, Дарья Касаткина в первом круге встретится с американкой Кэролайн Доулхайд.
Камилла Рахимова сыграет с испанкой Кристиной Бушкэ. Людмила Самсонова стартует матчем с румынкой Аной Богдан.
Вероника Кудерметова сыграет с эстонкой Кайей Канепи. Анастасия Потапова начнет матчем с швейцаркой Селин Наэф.
Мирра Андреева встретится с китаянкой Сиюй Ван. Маргарита Бетова сыграет с представительницей Словакии Каей Юван.
Екатерина Александрова — с американкой Эммой Наварро. Анна Блинкова — с немкой Яниной Викмайер.
Лидер посева польская теннисистка Ига Швентек в первом круге сыграет с китаянкой Линь Чжу. Вторая сеяная турнира белоруска Арина Соболенко встретится с венгеркой Панной Удварди.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, получившая третий номер посева, сыграет с американкой Шелби Роджерс.
Елена Рыбакина является действующей победительницей турнира, она в 2022 году обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.