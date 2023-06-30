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14:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Россияне узнали соперников по первому кругу Уимблдона

В Лондоне прошла жеребьевка мужской и женской сеток Уимблдонского турнира — 2023.

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Источник: Reuters

Россиянин Даниил Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, в первом круге сыграет с британцем Артуром Фери. Андрей Рублев стартует матчем с австралийцем Максом Перселлом.

Александр Шевченко сыграет с Адрианом Маннарино. Роман Сафиуллин встретится с 20-м сеяным, испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Аслан Карацев — с французом Люкой Ван Ашем.

Лидер посева испанец Карлос Алькарас проведет встречу с французом Жереми Шарди. Вторая ракетка турнира Новак Джокович встретится аргентинцем Педро Качином.

Новак Джокович является действующим чемпионом Уимблдона, в прошлом году он обыграл австралийца Ника Кирьоса.

У девушек российская теннисистка 11-я по посеву, Дарья Касаткина в первом круге встретится с американкой Кэролайн Доулхайд.

Камилла Рахимова сыграет с испанкой Кристиной Бушкэ. Людмила Самсонова стартует матчем с румынкой Аной Богдан.

Вероника Кудерметова сыграет с эстонкой Кайей Канепи. Анастасия Потапова начнет матчем с швейцаркой Селин Наэф.

Мирра Андреева встретится с китаянкой Сиюй Ван. Маргарита Бетова сыграет с представительницей Словакии Каей Юван.

Екатерина Александрова — с американкой Эммой Наварро. Анна Блинкова — с немкой Яниной Викмайер.

Лидер посева польская теннисистка Ига Швентек в первом круге сыграет с китаянкой Линь Чжу. Вторая сеяная турнира белоруска Арина Соболенко встретится с венгеркой Панной Удварди﻿.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, получившая третий номер посева, сыграет с американкой Шелби Роджерс.

Елена Рыбакина является действующей победительницей турнира, она в 2022 году обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.

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