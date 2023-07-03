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19:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Во втором круге Уимблдона встретятся два российских теннисиста

Во втором круге Аслан Карацев встретится с Андреем Рублевым.

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Источник: Reuters

Полуфиналист Australian Open 2021 года россиянин Аслан Карацев успешно стартовал на Уимблдонском турнире.

50-ракетка мира в четырех сетах обыграл 19-летнего представителя Франции Люку Ван Аша с счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4. Встреча прерывалась из-за дождя и продлилась 3 часа и 23 минуты.

Во втором круге Уимблдона Карацеву предстоит сразиться с соотечественником, седьмой ракеткой мира Андреем Рублевым, который ранее обыграл представителя Австралии Макса Перселла.

Для 29-летнего Карацева выход во второй круг стал наилучшим достижением на травяных кортах Уимблдона. 25-летний Рублев имеет в своем активе выход в четвертый круг на данном турнире в 2021 году.

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 Во втором круге Уимблдона встретятся два российских теннисиста
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