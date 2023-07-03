Во втором круге Уимблдона встретятся два российских теннисиста

50-ракетка мира в четырех сетах обыграл 19-летнего представителя Франции Люку Ван Аша с счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4. Встреча прерывалась из-за дождя и продлилась 3 часа и 23 минуты.

Во втором круге Уимблдона Карацеву предстоит сразиться с соотечественником, седьмой ракеткой мира Андреем Рублевым, который ранее обыграл представителя Австралии Макса Перселла.

Для 29-летнего Карацева выход во второй круг стал наилучшим достижением на травяных кортах Уимблдона. 25-летний Рублев имеет в своем активе выход в четвертый круг на данном турнире в 2021 году.