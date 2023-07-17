16-летняя Мирра Андреева вошла в топ-100 рейтинга WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева дебютировала в первой сотне рейтинга сразу с 66-й строчки.
Российская теннисистка Мирра Андреева дебютировала в первой сотне рейтинга сразу с 66-й строчки.
На сайте WTA обновился мировой рейтинг. Мирра Андреева впервые в карьере вошла в первую сотню рейтинга. Она расположилась на 66-м месте.
На первом месте в мировом рейтинге находится Ига Швентек из Польши. На второй строчке располагается Арина Соболенко (Беларусь), а на третьей — Елена Рыбакина (Казахстан).
Россиянки выпали из топ-10 рейтинга. Дарья Касаткина занимает 11-ю строчку рейтинга. Остальные россиянки в топ-100 расположились следующим образом:
14. Вероника Кудерметова.
17. Людмила Самсонова.
21. Екатерина Александрова.
24. Анастасия Потапова.
37. Анна Блинкова.
65. Анна Калинская.
69. Элина Аванесян.
78. Камилла Рахимова.
96. Анастасия Павлюченкова.