16-летняя Мирра Андреева вошла в топ-100 рейтинга WTA

На сайте WTA обновился мировой рейтинг. Мирра Андреева впервые в карьере вошла в первую сотню рейтинга. Она расположилась на 66-м месте.

На первом месте в мировом рейтинге находится Ига Швентек из Польши. На второй строчке располагается Арина Соболенко (Беларусь), а на третьей — Елена Рыбакина (Казахстан).