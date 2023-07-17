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10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

16-летняя Мирра Андреева вошла в топ-100 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева дебютировала в первой сотне рейтинга сразу с 66-й строчки.

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Источник: Reuters

На сайте WTA обновился мировой рейтинг. Мирра Андреева впервые в карьере вошла в первую сотню рейтинга. Она расположилась на 66-м месте.

На первом месте в мировом рейтинге находится Ига Швентек из Польши. На второй строчке располагается Арина Соболенко (Беларусь), а на третьей — Елена Рыбакина (Казахстан).

Россиянки выпали из топ-10 рейтинга. Дарья Касаткина занимает 11-ю строчку рейтинга. Остальные россиянки в топ-100 расположились следующим образом:

14. Вероника Кудерметова.

17. Людмила Самсонова.

21. Екатерина Александрова.

24. Анастасия Потапова.

37. Анна Блинкова.

65. Анна Калинская.

69. Элина Аванесян.

78. Камилла Рахимова.

96. Анастасия Павлюченкова.

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