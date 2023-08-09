Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Монреале
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за травмы живота снялась с матча против американки Слоан Стивенс на турнире WTA 1000 в Монреале. Об этом она сообщила в соцсетях.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за травмы живота снялась с матча против американки Слоан Стивенс на турнире WTA 1000 в Монреале. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Уважаемые болельщики, мне очень жаль это говорить, но у меня печальные новости: во время разминки перед сегодняшним матчем я вновь получила травму, и мне нужно отказаться от участия в матче. Желаю турниру успехов и удачи Слоан. Я люблю Монреаль и с нетерпением жду возвращения», — написала Азаренко.
Азаренко имела 16-й номер посева на турнире. В первом круге она уверенно обыграла польскую теннисистку Магду Линетт (6:3, 6:0).
Стивенс автоматически прошла в третий круг турнира, где ее соперницей станет победительница матча Елена Рыбакина — Дженнифер Брэйди.