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10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Монреале

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за травмы живота снялась с матча против американки Слоан Стивенс на турнире WTA 1000 в Монреале. Об этом она сообщила в соцсетях.

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Источник: Reuters

«Уважаемые болельщики, мне очень жаль это говорить, но у меня печальные новости: во время разминки перед сегодняшним матчем я вновь получила травму, и мне нужно отказаться от участия в матче. Желаю турниру успехов и удачи Слоан. Я люблю Монреаль и с нетерпением жду возвращения», — написала Азаренко.

Азаренко имела 16-й номер посева на турнире. В первом круге она уверенно обыграла польскую теннисистку Магду Линетт (6:3, 6:0).

Стивенс автоматически прошла в третий круг турнира, где ее соперницей станет победительница матча Елена Рыбакина — Дженнифер Брэйди.

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