Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Монреале

«Уважаемые болельщики, мне очень жаль это говорить, но у меня печальные новости: во время разминки перед сегодняшним матчем я вновь получила травму, и мне нужно отказаться от участия в матче. Желаю турниру успехов и удачи Слоан. Я люблю Монреаль и с нетерпением жду возвращения», — написала Азаренко.