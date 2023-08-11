Кирьос — о снятии с US Open: Мое сердце разбито

Кирьос сообщил, что все еще борется с проблемами с запястьем: именно из-за них ему пришлось пропустить Уимблдон, отказавшись от участия в турнире прямо перед его стартом.

«Мое сердце разбито из-за US Open. Я вернусь. Мое запястье еще не готово к соревнованиям. Но хочу напомнить, что у меня есть защищенный рейтинг, в котором я 21-й. Когда я решу вернуться, я окажусь там, где мое место», — написал Кирьос в социальных сетях.