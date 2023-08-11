Кирьос — о снятии с US Open: Мое сердце разбито
Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал отказ от участия в Открытом чемпионате США в 2023 году.
Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал отказ от участия в Открытом чемпионате США в 2023 году.
Кирьос сообщил, что все еще борется с проблемами с запястьем: именно из-за них ему пришлось пропустить Уимблдон, отказавшись от участия в турнире прямо перед его стартом.
«Мое сердце разбито из-за US Open. Я вернусь. Мое запястье еще не готово к соревнованиям. Но хочу напомнить, что у меня есть защищенный рейтинг, в котором я 21-й. Когда я решу вернуться, я окажусь там, где мое место», — написал Кирьос в социальных сетях.
В этом сезоне Ник Кирьос сыграл только один матч: он проиграл в первом круге травяного турнира ATP-250 в Штутгарте в июне. Снявшись с US Open теннисист пропустит все турниры «Большого шлема» в 2023 году.