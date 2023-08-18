Последний представитель России под гимн США вылетел с «Мастерса» в Цинциннати

В общей сложности матч продлился почти три с половиной часа и четыре раза прерывался из-за дождя. Соболенко довольно быстро захватила лидерство в первом сете и довела партию до победы. Во втором сете Касаткина сопротивлялась гораздо более активно, но при счете 3:3 на корте неожиданно заиграл гимн США. После этого россиянка дважды потеряла очки на своей подачи и не сумела взять у второй ракетки мира ни одного гейма.

Помимо погоды, теннисисткам на протяжении встречи мешало постороннее музыкальное сопровождение из увеселительного заведения поблизости (матч проходил не на центральном корте).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=afff6bd6c5167bbb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239268" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я просто надеялась, что дождя больше не будет, и мы сможем доиграть матч. Закончила эту встречу победой над таким сильным соперником, как Даша, так что просто очень счастлива сейчас», — сказала Соболенко после матча.

Касаткина была последним представителем России на турнире в Цинциннати в одниночных разрядах. За несколько часов до матча первая ракетка России Даниил Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву (4:6, 7:5, 4:6).

В четвертьфинале Соболенко встретится с пятой ракеткой мира, тунисской теннисисткой Онс Жабер. Ее последняя соперница, хорватка Донна Векич отказалась от продолжения борьбе в первом сете при счете 5:2 в пользу Жабер.