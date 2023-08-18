Последний представитель России под гимн США вылетел с «Мастерса» в Цинциннати
Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко (3:6, 3:6) в третьем круге турнира WTA в Цинциннати.
Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко (3:6, 3:6) в третьем круге турнира WTA в Цинциннати.
В общей сложности матч продлился почти три с половиной часа и четыре раза прерывался из-за дождя. Соболенко довольно быстро захватила лидерство в первом сете и довела партию до победы. Во втором сете Касаткина сопротивлялась гораздо более активно, но при счете 3:3 на корте неожиданно заиграл гимн США. После этого россиянка дважды потеряла очки на своей подачи и не сумела взять у второй ракетки мира ни одного гейма.
Помимо погоды, теннисисткам на протяжении встречи мешало постороннее музыкальное сопровождение из увеселительного заведения поблизости (матч проходил не на центральном корте).
«Я просто надеялась, что дождя больше не будет, и мы сможем доиграть матч. Закончила эту встречу победой над таким сильным соперником, как Даша, так что просто очень счастлива сейчас», — сказала Соболенко после матча.
Касаткина была последним представителем России на турнире в Цинциннати в одниночных разрядах. За несколько часов до матча первая ракетка России Даниил Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву (4:6, 7:5, 4:6).
В четвертьфинале Соболенко встретится с пятой ракеткой мира, тунисской теннисисткой Онс Жабер. Ее последняя соперница, хорватка Донна Векич отказалась от продолжения борьбе в первом сете при счете 5:2 в пользу Жабер.
Турнир в Цинциннати завершится 20 августа. Он является последним крупным соревнованием перед открытым чемпионатом США по теннису (US Open), который стартует 28 августа.