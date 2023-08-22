Экс-первую ракетку мира не допустили до US Open из-за допингового скандала
Румынская теннисистка Симона Халеп исключена из списка участников Открытого чемпионата США из-за допингового скандала, сообщает Daily Mail.
Румынская теннисистка Симона Халеп исключена из списка участников Открытого чемпионата США из-за допингового скандала, сообщает Daily Mail.
31-летняя Халеп отстранена от соревнований из-за допингового дела, которое рассматривается с октября 2022 года. В мае спортсменке предъявили еще одно обвинение в допинге.
В турнире ее заменит 134-я ракетка мира американка Тэйлор Таунсенд.
Симона Халеп возглавляла рейтинг WTA на протяжение 64 недель. На счету румынки есть победы на «Ролан Гаррос» в 2018 году и на Уимблдоне в 2019-м.
Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.