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10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-первую ракетку мира не допустили до US Open из-за допингового скандала

Румынская теннисистка Симона Халеп исключена из списка участников Открытого чемпионата США из-за допингового скандала, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

31-летняя Халеп отстранена от соревнований из-за допингового дела, которое рассматривается с октября 2022 года. В мае спортсменке предъявили еще одно обвинение в допинге.

В турнире ее заменит 134-я ракетка мира американка Тэйлор Таунсенд.

Симона Халеп возглавляла рейтинг WTA на протяжение 64 недель. На счету румынки есть победы на «Ролан Гаррос» в 2018 году и на Уимблдоне в 2019-м.

Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

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