Экс-первую ракетку мира не допустили до US Open из-за допингового скандала

31-летняя Халеп отстранена от соревнований из-за допингового дела, которое рассматривается с октября 2022 года. В мае спортсменке предъявили еще одно обвинение в допинге.

В турнире ее заменит 134-я ракетка мира американка Тэйлор Таунсенд.

Симона Халеп возглавляла рейтинг WTA на протяжение 64 недель. На счету румынки есть победы на «Ролан Гаррос» в 2018 году и на Уимблдоне в 2019-м.