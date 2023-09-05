Медведев рассказал, почему выбрал Рублева крестным для его дочери

«Мы очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения. Даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Мы очень близки, у нас много общих интересов и все такое.



Мне не нравится словосочетание “лучший друг”, потому что у меня много лучших друзей, много приятелей.



Он добрый, мы очень близко дружим. И он религиозный, что важно для крестного отца. Так что это было довольно легкое решение», — сказал Медведев на пресс-конференции.