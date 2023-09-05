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13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев рассказал, почему выбрал Рублева крестным для его дочери

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что они очень близки в Андреем Рублевым.

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Источник: AP 2023

«Мы очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения. Даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Мы очень близки, у нас много общих интересов и все такое.

Мне не нравится словосочетание “лучший друг”, потому что у меня много лучших друзей, много приятелей.

Он добрый, мы очень близко дружим. И он религиозный, что важно для крестного отца. Так что это было довольно легкое решение», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США спортсмены сыграют друг с другом за выход в полуфинал турнира. Медведев и Рублев восемь раз встречались между собой на разных турнирах. На данный момент счет 6−2 в пользу Медведева. Даниил занимает третью строчку в рейтинге АТР, Андрей располагается на восьмом месте.

В апреле стало известно о том, что Рублев стал крестным отцом полугодовалой дочери Даниила и Дарьи Медведевых.

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