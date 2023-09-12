Джокович: Если бы я был не из Сербии, меня прославляли бы многие годы

«Я оставлю другим право ответить на вопрос о том, заслуживаю ли я быть частью этих дебатов. Однако одно я знаю точно — если бы я не был сербом, меня бы прославляли в спортивном мире многие годы. Особенно, на Западе. Но это часть моего пути, и я благодарен и горжусь тем, что представляю Сербию. Благодаря этому все мои достижения становятся еще более приятны и радостны», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.