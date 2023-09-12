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17:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович: Если бы я был не из Сербии, меня прославляли бы многие годы

Сербский теннисист Новак Джокович не стал отвечать на вопрос о том, кто является величайшим спортсменом в истории. Также Джокович отметил, что его происхождение помешало ему добиться должного признания на Западе.

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Источник: Reuters

«Я оставлю другим право ответить на вопрос о том, заслуживаю ли я быть частью этих дебатов. Однако одно я знаю точно — если бы я не был сербом, меня бы прославляли в спортивном мире многие годы. Особенно, на Западе. Но это часть моего пути, и я благодарен и горжусь тем, что представляю Сербию. Благодаря этому все мои достижения становятся еще более приятны и радостны», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США — 2023. В финале турнира теннисист обыграл россиянина Даниила Медведева. Серб выиграл 24 турнир «Большого шлема» в карьере.

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Джокович: Если бы я был не из Сербии, меня прославляли бы многие годы
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