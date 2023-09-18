Три российские теннисистки из топ-20 опустились в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.
Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.
Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с 12-го места на 13-е. В обновленном рейтинге ее обошла представительница Чехии Барбора Крейчикова.
Также на одну строчку вниз опустились Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова — теперь они занимают 19-е и 20-е места соответственно. Их обошла бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.
Наибольший взлет в топ-100 рейтинга среди россиянок показала Анна Калинская, которая поднялась с 92-й строчки на 77-ю.
Рейтинг WTA от 18 сентября:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9266 очков;
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8195;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6165;
4 (5). Джессика Пегула (США) — 5755;
5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665;
6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830;
7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3771;
8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3765;
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3560;
10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3220;
13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2790;
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2415;
19 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250;
20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2250;
26 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1685…
40 (38). Анна Блинкова (Россия) — 1204…
57 (57). Мирра Андреева (Россия) — 979…
62 (63). Элина Аванесян (Россия) — 931…
75 (76). Камилла Рахимова (Россия) — 826…
77 (92). Анна Калинская (Россия) — 814…
82 (82). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 790
83 (83). Диана Шнайдер (Россия) — 790…