Три российские теннисистки из топ-20 опустились в рейтинге WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с 12-го места на 13-е. В обновленном рейтинге ее обошла представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Также на одну строчку вниз опустились Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова — теперь они занимают 19-е и 20-е места соответственно. Их обошла бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.

Наибольший взлет в топ-100 рейтинга среди россиянок показала Анна Калинская, которая поднялась с 92-й строчки на 77-ю.