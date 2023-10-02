Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Пекине, впервые обыграв Умбера

Матч продлился 2 часа 7 минут. Медведев сделал шесть эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из двенадцати. На счету Умбера пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Для Медведева это первая победа в матчах против Умбера. Ранее 27-летний россиянин дважды играл с французом и смог взять у него лишь один сет.

Медведев в десятый раз в этом сезоне вышел в полуфинал ATP, при этом на его счету пять выигранных турниров. За выход финал он поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили).