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11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Пекине, впервые обыграв Умбера

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл французского теннисиста Уго Умбера (6:4, 3:6, 6:1) в матче ¼ финала хардового турнира категории ATP-500 в Пекине.

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Источник: Reuters

Матч продлился 2 часа 7 минут. Медведев сделал шесть эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из двенадцати. На счету Умбера пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Для Медведева это первая победа в матчах против Умбера. Ранее 27-летний россиянин дважды играл с французом и смог взять у него лишь один сет.

Медведев в десятый раз в этом сезоне вышел в полуфинал ATP, при этом на его счету пять выигранных турниров. За выход финал он поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили).

Турнир в Пекине завершится в среду, 4 октября. Его призовой фонд превышает 3,6 млн долларов.

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