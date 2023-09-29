Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет более 3,6 миллиона долларов.