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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет более 3,6 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

Во встрече первого раунда Медведев, получивший 2-й номер посева, обыграл американца Томми Пола со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.

В следующем круге Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором, 12-й ракеткой мира.

Австралиец в первом круге обыграл легендарного британца Энди Маррея со счетом 6:3, 5:7, 7:6.

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