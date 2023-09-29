Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет более 3,6 миллиона долларов.
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет более 3,6 миллиона долларов.
Во встрече первого раунда Медведев, получивший 2-й номер посева, обыграл американца Томми Пола со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.
В следующем круге Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором, 12-й ракеткой мира.
Австралиец в первом круге обыграл легендарного британца Энди Маррея со счетом 6:3, 5:7, 7:6.