Шарапова рассказала, за кого из теннисистов болеет в настоящее время

«Последний тренер в моей карьере работал с Синнером в течение многих лет, поэтому мне удалось сыграть с Янником несколько раз. Я всегда поддерживаю его. Мне нравится его подход к теннису, он очень скромный, мне нравится наблюдать за его игрой», — сказала Шарапова в эфире The Rennae Stubbs Tennis Podcast.