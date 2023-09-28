Шарапова рассказала, за кого из теннисистов болеет в настоящее время

«Последний тренер в моей карьере работал с Синнером в течение многих лет, поэтому мне удалось сыграть с Янником несколько раз. Я всегда поддерживаю его. Мне нравится его подход к теннису, он очень скромный, мне нравится наблюдать за его игрой», — сказала Шарапова в эфире The Rennae Stubbs Tennis Podcast.
На данный момент Янник Синнер занимает седьмое место в рейтинге лучших теннисистов планеты. На счету 22-летнего итальянца девять побед на турнирах ATP, из них восемь — в одиночном разряде. В этом сезоне Синнер дошел до полуфинала Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу (3:6, 4:6, 6:7).