Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Пекине

Самсонова обыграла свою соперницу за 66 минут. 24-летняя россиянка выполнила семь подач навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила три двойные ошибки. Благодаря этой победе Самсонова вернула себе место в топ-20 рейтинга WTA.

Для Самсоновой это четвертый полуфинал в сезоне. Ранее она попадала в четверку лучших на турнирах категории WTA-500 в Абу-Даби и Вашингтон, и на турнире категории WTA-1000 в Монреале. В Абу-Даби и в Вашингтоне она выходила в финал, где в решающем матче уступала Белинде Бенчич (6:1, 6:7, 4:6) и Джессике Пегуле (1:6, 0:6) соответственно.