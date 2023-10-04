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16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам после артроскопии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам на корте после операции. Видео с зала он выложил в одной из своих соцсетей.

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Ранее Надаль перенес артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы в одной из клиник Барселоны. 37-летний испанец последний раз выходил на корт 18 января и уступил американцу Маккензи Макдональду во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Также спортсмен не исключил, что 2024 год станет последним в его карьере. Позднее Tennis Channel со ссылкой на капитана сборной Испании Давида Феррера сообщил, что Надаль может вернуться на корт в ноябре и принять участие в плей-офф финальной части Кубка Дэвиса.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», он рекордные 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».

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