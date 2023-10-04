Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам после артроскопии

Ранее Надаль перенес артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы в одной из клиник Барселоны. 37-летний испанец последний раз выходил на корт 18 января и уступил американцу Маккензи Макдональду во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Также спортсмен не исключил, что 2024 год станет последним в его карьере. Позднее Tennis Channel со ссылкой на капитана сборной Испании Давида Феррера сообщил, что Надаль может вернуться на корт в ноябре и принять участие в плей-офф финальной части Кубка Дэвиса.