Рафаэль Надаль назвал лучшего теннисиста в истории
Легендарный испанец назвал лучшим теннисистом в истории Новака Джоковича.
Легендарный испанец назвал лучшим теннисистом в истории Новака Джоковича.
«Я считаю, что цифры и статистика это одно, и в этом смысле они у него лучше, чем у меня, это бесспорно. Я не собираюсь бросать камень в чужой огород, у меня не такое большое эго, чтобы выставлять реальность в другом свете. Это реальность. Остальное — это чужой вкус, вдохновение, сенсации, которые могут влиять на того или другого человека, могут нравиться кому-то больше или меньше. Думаю, что с уважением всех титулов, Джокович является лучшим в истории и с этим нельзя спорить», — сказал Надаль в интервью испанскому изданию AS.
«Многие могут переиначивать историю, как хотят, говорить, что я перенес много травм. Мне не везет или не повезло, что мое тело устроено таким образом. Я поздравляю его со всеми его достижениями, его успехи никак не нервируют меня. Я говорил об этом, когда был рекордсменом по выигранным турнирам Большого шлем, когда мы были наравне и теперь, когда я отстаю», — добавил Рафаэль Надаль.
На данный момент у 36-летнего Джоковича рекордные 24 титула Большого шлема, у 37-летнего Надаля — 22. В личном противостоянии у Джоковича 30 побед, у Надаля — 29.