Рафаэль Надаль назвал лучшего теннисиста в истории

«Я считаю, что цифры и статистика это одно, и в этом смысле они у него лучше, чем у меня, это бесспорно. Я не собираюсь бросать камень в чужой огород, у меня не такое большое эго, чтобы выставлять реальность в другом свете. Это реальность. Остальное — это чужой вкус, вдохновение, сенсации, которые могут влиять на того или другого человека, могут нравиться кому-то больше или меньше. Думаю, что с уважением всех титулов, Джокович является лучшим в истории и с этим нельзя спорить», — сказал Надаль в интервью испанскому изданию AS.