Рублев вышел в четвертый круг турнира в Шанхае

Во встрече третьего раунда Рублев одержал победу в двух сетах над французским теннисистом Адрианом Маннарино со счетом 6:3, 6:0. Спортсмены провели на корте 1 час 2 минуты.

В следующем круге Рублев встретится с американцем Томми Полом, который занимает 11-ю строчку в рейтинге АТР.