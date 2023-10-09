Рублев вышел в четвертый круг турнира в Шанхае
Российский теннисист Андрей Рублев, который занимает седьмую строчку в мировом рейтинге, вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Российский теннисист Андрей Рублев, который занимает седьмую строчку в мировом рейтинге, вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Во встрече третьего раунда Рублев одержал победу в двух сетах над французским теннисистом Адрианом Маннарино со счетом 6:3, 6:0. Спортсмены провели на корте 1 час 2 минуты.
В следующем круге Рублев встретится с американцем Томми Полом, который занимает 11-ю строчку в рейтинге АТР.
Турнир серии «Мастерс» в Шанхае проходит с 4 по 15 октября, его призовой фонд составляет $ 8 800 000.