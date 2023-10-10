Мирра Андреева обыграла украинку Ястремскую на турнире WTA в Гонконге

В первом матче Андреева победила в двух сетах украинку Даяну Ястремскую, занимающую 97-ю строчку в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 23 минуты.

Андреева на данный момент занимает 50-ю строчку в мировом рейтинге. В апреле она выиграла первый матч на уровне WTA в карьере, после этого дошла до четвертого круга на турнире в Мадриде, выиграла два матча в основной сетке Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», три — на Уимблдоне, один — на Открытом чемпионате США.