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12:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Мирра Андреева обыграла украинку Ястремскую на турнире WTA в Гонконге

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира WTA в Гонконге.

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Источник: Reuters

В первом матче Андреева победила в двух сетах украинку Даяну Ястремскую, занимающую 97-ю строчку в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 23 минуты.

Во втором круге Андреева сыграет с победительницей матча между белорусской Викторией Азаренко и канадкой Лейлой Фернандес.

Андреева на данный момент занимает 50-ю строчку в мировом рейтинге. В апреле она выиграла первый матч на уровне WTA в карьере, после этого дошла до четвертого круга на турнире в Мадриде, выиграла два матча в основной сетке Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», три — на Уимблдоне, один — на Открытом чемпионате США.

Турнир категории WTA-250 в Гонконге завершится 15 октября. Призовой фонд соревнований составляет $259 тыс.

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