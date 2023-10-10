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16:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская теннисистка разгромила соперницу со счетом 6:0, 6:0

Анастасия Павлюченкова не отдала сопернице ни одного гейма на турнире в Гонконге.

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Источник: Reuters

Анастасия Павлюченкова обыграла хорватку Яну Фетт, 196-ю ракетку мира, в матче первого круга турнира категории WTA 250 в Гонконге.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу Павлюченковой. Теннисистки провели на корте 49 минут.

Во втором круге россиянка сыграет против победительницы матча между белоруской Александрой Соснович и представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майя.

Павлюченкова — олимпийская чемпионка Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 61-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.

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