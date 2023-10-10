Российская теннисистка разгромила соперницу со счетом 6:0, 6:0
Анастасия Павлюченкова не отдала сопернице ни одного гейма на турнире в Гонконге.
Анастасия Павлюченкова не отдала сопернице ни одного гейма на турнире в Гонконге.
Анастасия Павлюченкова обыграла хорватку Яну Фетт, 196-ю ракетку мира, в матче первого круга турнира категории WTA 250 в Гонконге.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу Павлюченковой. Теннисистки провели на корте 49 минут.
Во втором круге россиянка сыграет против победительницы матча между белоруской Александрой Соснович и представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майя.
Павлюченкова — олимпийская чемпионка Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 61-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.