Российская теннисистка разгромила соперницу со счетом 6:0, 6:0

Анастасия Павлюченкова обыграла хорватку Яну Фетт, 196-ю ракетку мира, в матче первого круга турнира категории WTA 250 в Гонконге.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу Павлюченковой. Теннисистки провели на корте 49 минут.

Во втором круге россиянка сыграет против победительницы матча между белоруской Александрой Соснович и представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майя.