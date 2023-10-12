Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в китайском Чжэнчжоу

Во втором круге Касаткина, получившая восьмой номер посева, переиграла китаянку Бай Чжосюань со счетом 6:2, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 32 минуты. В четвертьфинале 26-летняя Касаткина сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Также сегодня, на турнире категории WTA 250 в Гонконге, победу одержала россиянка Анастасия Павлюченкова. Она встречалась с 20-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей. Матч продлился три сета и завершился со счетом 7:5, 1:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. В четвертьфинале Павлюченкова встретится с представительницей из Чехии Катериной Синяковой.