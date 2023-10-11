Младшая сестра Кудерметовой впервые вышла в ¼ турнира WTA

Во втором круге 20-летняя Полина Кудерметова переиграла Катинку фон Дайхман из Лихтенштейна со счетом 6:3, 6:1.

Полина — младшая сестра Вероники Кудерметовой, 17-й ракетки мира. Полина Кудерметова занимает 170-е место в рейтинге WTA.

Россиянка впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA, ее соперницей станет победительница встречи между третьей ракеткой турнира россиянкой Екатериной Александровой и Яниной Викмайер из Бельгии.