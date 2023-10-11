Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
Сиэтл
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Чикаго
24
Хоккей. НХЛ
00:30
Тампа-Бэй
Нэшвилл
53
Все события
Фоторепортажи
22Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Младшая сестра Кудерметовой впервые вышла в ¼ турнира WTA

Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 250 в Сеуле.

Наверх
Источник: AFP 2023

Во втором круге 20-летняя Полина Кудерметова переиграла Катинку фон Дайхман из Лихтенштейна со счетом 6:3, 6:1.

Полина — младшая сестра Вероники Кудерметовой, 17-й ракетки мира. Полина Кудерметова занимает 170-е место в рейтинге WTA.

Россиянка впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA, ее соперницей станет победительница встречи между третьей ракеткой турнира россиянкой Екатериной Александровой и Яниной Викмайер из Бельгии.

Екатерина Александрова — действующая победительница турнира в Сеуле. Год назад россиянка обыграла в финале представительницу Латвии Елену Остапенко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Барселона», Саудовская Аравия или большой отпуск? Чем заняться...
МОК отказался допустить Мэнни Пакьяо к Олимпиаде в Париже
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь