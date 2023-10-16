Три россиянки отобрались на малый Итоговый турнир WTA
Российские теннисистки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова готовы принять участие в турнире WTA Elite Trophy. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Российские теннисистки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова готовы принять участие в турнире WTA Elite Trophy. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Участие в турнире также гарантировали себе американка Мэдисон Киз, чешка Барбора Крейчикова, латвийка Елена Остапенко, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, француженка Каролин Гарсия и китаянка Чжэн Циньвэнь. Еще три участницы соревнований определятся позднее.
На Elite Trophy также имеет шансы отобраться Екатерина Александрова, которая занимает 21-е место в рейтинговой гонке WTA. В Итоговом турнире, который пройдет в мексиканском Канкуне, россиянки участия не примут, на него отобрались восемь лучших теннисисток сезона: белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свентек, американки Коко Гауфф и Джессика Пегула, представительница Казахстана Елена Рыбакина, туниска Онс Жабер, чешки Маркета Вондроушова и Каролина Мухова.
Elite Trophy пройдет с 24 по 29 октября в китайском Чжухае. В турнире примут участие 12 лучших теннисисток и шесть лучших пар теннисисток, не отобравшихся на Итоговый турнир WTA.