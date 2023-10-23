Людмила Самсонова стала первой ракеткой России
В обновленном рейтинге WTA Самсонова обошла ранее занимавшую первую строчку национального рейтинга Дарью Касаткину.
В обновленном рейтинге WTA Самсонова обошла ранее занимавшую первую строчку национального рейтинга Дарью Касаткину.
На официальном сайте WTA опубликован рейтинг теннисисток.
Людмила Самсонова разместилась на 15-м месте рейтинга и стала первой ракеткой России. За Людмилой следуют еще две россиянки — Вероника Кудерметова (16-е место) и Дарья Касаткина (17-е место).
Возглавляет мировой рейтинг спортсменка из Беларуси Арина Соболенко. На втором месте — представительница Польши Ига Свентек, на третьем — Коко Гауфф из США.
Топ-10 рейтинга WTA на 23 октября: