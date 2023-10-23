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10:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Людмила Самсонова стала первой ракеткой России

В обновленном рейтинге WTA Самсонова обошла ранее занимавшую первую строчку национального рейтинга Дарью Касаткину.

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Источник: AFP 2023

На официальном сайте WTA опубликован рейтинг теннисисток.

Людмила Самсонова разместилась на 15-м месте рейтинга и стала первой ракеткой России. За Людмилой следуют еще две россиянки — Вероника Кудерметова (16-е место) и Дарья Касаткина (17-е место).

Возглавляет мировой рейтинг спортсменка из Беларуси Арина Соболенко. На втором месте — представительница Польши Ига Свентек, на третьем — Коко Гауфф из США.

Топ-10 рейтинга WTA на 23 октября:

  1. Арина Соболенко (Беларусь)
  2. Ига Свентек (Польша)
  3. Коко Гауфф (США)
  4. Елена Рыбакина (Казахстан)
  5. Джессика Пегула (США)
  6. Маркета Вондроушова (Чехия)
  7. Онс Жабер (Тунис)
  8. Каролина Мухова (Чехия)
  9. Мария Саккари (Греция)
  10. Барбора Крейчикова (Чехия)

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