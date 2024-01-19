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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев устроил охоту на сверчка во время матча в Австралии

Любопытный эпизод произошел во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Пятая ракетка мира Андрей Рублев обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4.

Во время матча на корте появился сверчок. Андрей постарался помочь заблудившемуся насекомому.

В матче ⅛ финала Рублев встретится с австралийцем Алексом де Минауром. На данный момент выход в четвертьфинал (2021, 2023) — лучшее достижении для россиянина на Australian Open.

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