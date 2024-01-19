Рублев устроил охоту на сверчка во время матча в Австралии
Любопытный эпизод произошел во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии.
Любопытный эпизод произошел во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии.
Пятая ракетка мира Андрей Рублев обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4.
Во время матча на корте появился сверчок. Андрей постарался помочь заблудившемуся насекомому.
В матче ⅛ финала Рублев встретится с австралийцем Алексом де Минауром. На данный момент выход в четвертьфинал (2021, 2023) — лучшее достижении для россиянина на Australian Open.