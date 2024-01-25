Сперницей Соболенко в финале Australian Open будет китаянка Чжэн

В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии 15-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь была сильнее украинки Даяны Ястремской, занимающей в рейтинге WTA 93-е место. Игра продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4.

В финале турнира 27 января китаянка сразится с Ариной Соболенко из Беларуси, которая обыграла американку Кори Гауфф.

Для 21-летней Чжэн Циньвэнь это первый в карьере финал турнира «Большого шлема». Она девятый раз выступает в основной сетке.