Сперницей Соболенко в финале Australian Open будет китаянка Чжэн
Чжэн Циньвэнь в двух сетах переиграла соперницу из Украины.
Чжэн Циньвэнь в двух сетах переиграла соперницу из Украины.
В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии 15-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь была сильнее украинки Даяны Ястремской, занимающей в рейтинге WTA 93-е место. Игра продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4.
В финале турнира 27 января китаянка сразится с Ариной Соболенко из Беларуси, которая обыграла американку Кори Гауфф.
Для 21-летней Чжэн Циньвэнь это первый в карьере финал турнира «Большого шлема». Она девятый раз выступает в основной сетке.
Чжэн Циньвэнь стала второй теннисисткой из Китая, дошедшей до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде. До этого Ли На трижды доходила до финала Открытого чемпионата Австралии в 2011, 2013 и 2014 годах, выиграв один раз — в 2014 году у Доминики Цибулковой из Словакии.