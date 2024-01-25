Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Динамо М
Хоккей. НХЛ
26.01
Детройт
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
26.01
Каролина
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
26.01
Монреаль
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
26.01
Оттава
Бостон
Хоккей. НХЛ
26.01
Тампа-Бэй
Аризона
Хоккей. НХЛ
26.01
Даллас
Анахайм
Хоккей. НХЛ
26.01
Миннесота
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Баффало
35
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сент-Луис
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Чикаго
62
Хоккей. НХЛ
26.01
Калгари
Коламбус
Хоккей. НХЛ
26.01
Эдмонтон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
Вашингтон
62
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон
Каролина
23
Все события
Фоторепортажи
16Лучшие фото Алины Загитовой
12Рождественская победа Андрея Рублева
16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Сперницей Соболенко в финале Australian Open будет китаянка Чжэн

Чжэн Циньвэнь в двух сетах переиграла соперницу из Украины.

Наверх
Источник: Reuters

В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии 15-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь была сильнее украинки Даяны Ястремской, занимающей в рейтинге WTA 93-е место. Игра продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4.

В финале турнира 27 января китаянка сразится с Ариной Соболенко из Беларуси, которая обыграла американку Кори Гауфф.

Для 21-летней Чжэн Циньвэнь это первый в карьере финал турнира «Большого шлема». Она девятый раз выступает в основной сетке.

Чжэн Циньвэнь стала второй теннисисткой из Китая, дошедшей до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде. До этого Ли На трижды доходила до финала Открытого чемпионата Австралии в 2011, 2013 и 2014 годах, выиграв один раз — в 2014 году у Доминики Цибулковой из Словакии.

 «Манчестер Сити» подписал 18-летнего аргентинца Эчеверри
Сперницей Соболенко в финале Australian Open будет китаянка Чжэн
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь