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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Третья ракетка мира из России смог отыграться, проиграв первые два сета.

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Источник: Reuters

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев в пяти сетах переиграл Александра Зверева из Германии — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Медведев провел 16-й пятисетовый матч в профессиональной карьере — 7 побед и 9 поражений. В четвертый раз в своей карьере Медведев смог отыграться, уступая по сетам 0−2.

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27-летний Даниил Медведев в третий раз вышел в финал Australian Open. Ранее россиянин доходил до финала в 2021 и 2022 годах, где уступил, соответственно, Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю. В активе Даниила есть одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году Медведев в финале US Open обыграл Джоковича.

В финале Открытого чемпионата Австралии 28 января Даниил Медведев встретится с Янником Синнером, обыгравшим первую ракетку мира Новака Джоковича. Россиянин проведет десятый матч против Синнера. Счет в противостоянии 6:3 в пользу Медведева.

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Даниил Медведев вышел в финал Australian Open
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