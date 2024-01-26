Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев в пяти сетах переиграл Александра Зверева из Германии — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Медведев провел 16-й пятисетовый матч в профессиональной карьере — 7 побед и 9 поражений. В четвертый раз в своей карьере Медведев смог отыграться, уступая по сетам 0−2.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240322&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

27-летний Даниил Медведев в третий раз вышел в финал Australian Open. Ранее россиянин доходил до финала в 2021 и 2022 годах, где уступил, соответственно, Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю. В активе Даниила есть одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году Медведев в финале US Open обыграл Джоковича.