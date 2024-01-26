Даниил Медведев вышел в финал Australian Open
Третья ракетка мира из России смог отыграться, проиграв первые два сета.
Третья ракетка мира из России смог отыграться, проиграв первые два сета.
В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев в пяти сетах переиграл Александра Зверева из Германии — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.
Медведев провел 16-й пятисетовый матч в профессиональной карьере — 7 побед и 9 поражений. В четвертый раз в своей карьере Медведев смог отыграться, уступая по сетам 0−2.
27-летний Даниил Медведев в третий раз вышел в финал Australian Open. Ранее россиянин доходил до финала в 2021 и 2022 годах, где уступил, соответственно, Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю. В активе Даниила есть одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году Медведев в финале US Open обыграл Джоковича.
В финале Открытого чемпионата Австралии 28 января Даниил Медведев встретится с Янником Синнером, обыгравшим первую ракетку мира Новака Джоковича. Россиянин проведет десятый матч против Синнера. Счет в противостоянии 6:3 в пользу Медведева.