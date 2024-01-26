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20:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Кафельников назвал фаворита в мужском финале Australian Open

28 января в финале Открытого чемпионата Австралии россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финального матча Australian Open.

«Синнер фаворит в финальном матче Australian Open, исходя из того, кто и как играет сейчас. Синнер выглядит предпочтительнее», — приводит «Чемпионат» слова Кафельникова.

В полуфинале Australian Open 2024 года Янник Синнер обыграл первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Даниил Медведев в упорном пятисетовом поединке сумел переиграть представителя Германии Александра Зверева.

Российский теннисист сыграет в финале мужского Australian Open в восьмой раз в истории. Даниил Медведев примет участие в финале Australian Open в третий раз. Ранее россиянин доходил до финала в 2021 и 2022 годах, где уступил, соответственно, Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

Трижды в финале играл и Марат Сафин, победивший в 2005 году в финале австралийца Лейтона Хьюитта. В 2002 и 2004 годах Сафин проиграл в финале шведу Томасу Юханссону и швейцарцу Роджеру Федереру, соответственно.

Первым из россиян до финала Открытого чемпионата Австралии дошел Евгений Кафельников. В 1999 году он стал победителем турнира, сломив сопротивление шведа Томаса Энквиста. В 2000 году Евгений также играл в финале, но титул достался американцу Андре Агасси.

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