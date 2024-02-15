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11:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Надаль назвал Джоковича лучшим теннисистом в истории

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что считает Новака Джоковича лучшим теннисистом в истории. Об этом сообщает La Sexta.

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Источник: AP 2023

«Считаю Новака хорошим человеком. Когда я вижу его успех, мне не хочется злиться. Я бы сказал, что он лучший теннисист в истории. Его тело лучше, чем мое, и это тоже имеет значение», — сказал Надаль.

36-летний Джокович является рекордсменом по победам в турнирах «Большого шлема». На его счету 24 победы — на две больше, чем у 37-летнего испанца.

Накануне Надаль снялся с турнира АТР-250 в Дохе. Из-за травм испанец практически полностью пропустил 2023 год. В этом сезоне из-за нового повреждения Надаль сыграл всего три матча и пропустил первый турнир «Большого шлема» Australian Open.

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