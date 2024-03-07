Мирра Андреева вылетела в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Мирра Андреева неожиданно уступила в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе 131-й ракетке мира американке украинского происхождения Кэти Волынец (5:7, 5:7).
Российская теннисистка Мирра Андреева неожиданно уступила в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе 131-й ракетке мира американке украинского происхождения Кэти Волынец (5:7, 5:7).
Матч продолжался два часа и семь минут. 16-летняя россиянка один раз подала на вылет и допустила четыре двойных ошибки.
В первой партии при счете 5:4 Андреева подавала на сет, но Волынец удалось совершить два брейка подряд и выйти вперед. Вторая партия стала повторением первой — при счете 5:4 россиянка не смогла реализовать четыре сетбола подряд и затем вновь проиграла два гейма на своей подаче.
Во втором круге 22-летняя Волынец сыграет с шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.
Андреева занимает 38-ю строчку в рейтинге WTA. В прошлом сезоне она совершила внушительный рывок в рейтинге на 359 позиций и была признана ассоциацией новичком года.
Вслед за Миррой на корт Индиан-Уэллса вышла ее старшая сестра Эрика, занимающая 98-е место в рейтинге WTA. Ее матч против американки Даниэль Коллинз при счете 6:7, 5:6 был остановлен из-за дождя.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.