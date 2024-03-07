Мирра Андреева вылетела в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Матч продолжался два часа и семь минут. 16-летняя россиянка один раз подала на вылет и допустила четыре двойных ошибки.

В первой партии при счете 5:4 Андреева подавала на сет, но Волынец удалось совершить два брейка подряд и выйти вперед. Вторая партия стала повторением первой — при счете 5:4 россиянка не смогла реализовать четыре сетбола подряд и затем вновь проиграла два гейма на своей подаче.

Во втором круге 22-летняя Волынец сыграет с шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Андреева занимает 38-ю строчку в рейтинге WTA. В прошлом сезоне она совершила внушительный рывок в рейтинге на 359 позиций и была признана ассоциацией новичком года.

Вслед за Миррой на корт Индиан-Уэллса вышла ее старшая сестра Эрика, занимающая 98-е место в рейтинге WTA. Ее матч против американки Даниэль Коллинз при счете 6:7, 5:6 был остановлен из-за дождя.