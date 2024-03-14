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09:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Касаткина не смогла выйти ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка России Дарья Касаткина уступила китаянке в трех сетах в ⅛ финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Источник: Reuters

Касаткина проиграла китаянке Юань Юэ. Российская теннисистка выиграла первый сет и вела по ходу второго 3:1, но китаянка сумела переломить ход встречи и выиграть две оставшихся партии. Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 30 минут.

В следующем круге Юэ сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая была сильнее бельгийки Элизе Мертенс (6:0, 6:2).

После вылета Касаткиной из россиянок в сетке турнира осталась только Анастасия Потапова. Сегодня, 14 марта, она проведет матч ¼ финала против украинки Марты Костюк, которая выбила из борьбы Анастасию Павлюченкову.

В другом матче дня прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллса, белорусская теннисистка Арина Соболенко неожиданно проиграла американке Эмме Наварро в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 2:6.

Турнир категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта, его общий призовой фонд составляет около $9 млн.

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