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09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлюченкова проиграла украинке Костюк на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Марте Костюк (4:6, 1:6) в ⅛ финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Источник: AFP 2023

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Павлюченкова допустила четыре двойные ошибки, сделала два эйса и реализовала один брейк-пойнт. Костюк ни разу не смогла подать на вылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов.

Павлюченкова и Костюк встречались между собой в начале месяца на турнире в Сан-Диего. Тогда матч получился более упорным, но победа также досталась 21-летней украинке — 3:6, 6:4, 6:3.

Костюк впервые в своей карьере пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000. На следующей стадии 31-я ракетка мира сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой, которая обыграла итальянку Ясмин Паолини (7:5, 0:6, 6:3).

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Его общий призовой фонд составляет 8,9 млн долларов. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

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