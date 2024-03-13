Павлюченкова проиграла украинке Костюк на турнире в Индиан-Уэллсе

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Павлюченкова допустила четыре двойные ошибки, сделала два эйса и реализовала один брейк-пойнт. Костюк ни разу не смогла подать на вылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов.

Павлюченкова и Костюк встречались между собой в начале месяца на турнире в Сан-Диего. Тогда матч получился более упорным, но победа также досталась 21-летней украинке — 3:6, 6:4, 6:3.

Костюк впервые в своей карьере пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000. На следующей стадии 31-я ракетка мира сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой, которая обыграла итальянку Ясмин Паолини (7:5, 0:6, 6:3).