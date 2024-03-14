Медведев вышел в ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе

Матч продлился 1 час 17 минут. За это время Даниил выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта.

«Думаю, в целом я играл хорошо. Я был очень последовательным. Рад победить такого великого соперника в лице Григора. Играть против него — это всегда вызов, и я рад, что мне удалось его преодолеть», — сказал Медведев после матча.