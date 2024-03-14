Медведев вышел в ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев в ⅛ финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыграл 13-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова (6:4, 6:4).
Российский теннисист Даниил Медведев в ⅛ финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыграл 13-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова (6:4, 6:4).
Матч продлился 1 час 17 минут. За это время Даниил выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта.
«Думаю, в целом я играл хорошо. Я был очень последовательным. Рад победить такого великого соперника в лице Григора. Играть против него — это всегда вызов, и я рад, что мне удалось его преодолеть», — сказал Медведев после матча.
Медведев в 18-й раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». Его следующим противником станет седьмая ракетка мира норвежец Хольгер Руне.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Его призовой фонд составляет 8,9 млн долларов. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.