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08:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев вышел в ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев в ⅛ финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыграл 13-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова (6:4, 6:4).

Источник: Reuters

Матч продлился 1 час 17 минут. За это время Даниил выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта.

«Думаю, в целом я играл хорошо. Я был очень последовательным. Рад победить такого великого соперника в лице Григора. Играть против него — это всегда вызов, и я рад, что мне удалось его преодолеть», — сказал Медведев после матча.

Медведев в 18-й раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». Его следующим противником станет седьмая ракетка мира норвежец Хольгер Руне.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Его призовой фонд составляет 8,9 млн долларов. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

 Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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