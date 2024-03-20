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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисисту, потерявшему сознание на корте в Майами, поставили диагноз

Французскому теннисисту Артюру Казо, потерявшему сознание во время матча, диагностировали сильное обезвоживание.

Источник: AFP 2023
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Вчера, в третьем сете квалификационного матча против соотечественника Гарольда Майо при счете 2:1 в свою пользу Казо внезапно упал на корт. 21-летнему спортсмену стало плохо из-за жары. Накануне температура воздуха в Майами достигала 33 градусов по Цельсию.

Врачи оказали Казо необходимую помощь, после чего он покинул корт на инвалидной коляске. Из-за его отказа Майо прошел в финал квалификации турнира в Майами.

Позднее стало известно, что Казо выписали из больницы.

Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 31 марта, его общий призовой фонд составляет около $9 млн.

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