Теннисисту, потерявшему сознание на корте в Майами, поставили диагноз
Французскому теннисисту Артюру Казо, потерявшему сознание во время матча, диагностировали сильное обезвоживание.
Французскому теннисисту Артюру Казо, потерявшему сознание во время матча, диагностировали сильное обезвоживание.
Вчера, в третьем сете квалификационного матча против соотечественника Гарольда Майо при счете 2:1 в свою пользу Казо внезапно упал на корт. 21-летнему спортсмену стало плохо из-за жары. Накануне температура воздуха в Майами достигала 33 градусов по Цельсию.
Врачи оказали Казо необходимую помощь, после чего он покинул корт на инвалидной коляске. Из-за его отказа Майо прошел в финал квалификации турнира в Майами.
Позднее стало известно, что Казо выписали из больницы.
Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 31 марта, его общий призовой фонд составляет около $9 млн.