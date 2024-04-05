Глава ОКР назвал «командой иноагентов» теннисистов из России на Олимпиаде

«Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением “команда бомжей” в случае российских теннисистов. Они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что “играют за себя”, осуждают политику своей страны и СВО.



Так что правильнее, с моей точки зрения, — “команда иноагентов”. Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны.



Искренне, с уважением, отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны», — написал в телеграм-канале Станислав Поздняков.