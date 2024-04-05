Глава ОКР назвал «командой иноагентов» теннисистов из России на Олимпиаде
Станислав Поздняков отметил, что согласен с позицией президента федерации художественной гимнастики Ирины Винер.
Станислав Поздняков отметил, что согласен с позицией президента федерации художественной гимнастики Ирины Винер.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался по поводу позиции российских теннисистов, которые собираются выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
«Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением “команда бомжей” в случае российских теннисистов. Они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что “играют за себя”, осуждают политику своей страны и СВО.
Так что правильнее, с моей точки зрения, — “команда иноагентов”. Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны.
Искренне, с уважением, отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны», — написал в телеграм-канале Станислав Поздняков.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 26 марта заявила, что российским спортсменам унизительно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе.
«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер.
Первые ракетки России Даниил Медведев и Дарья Касаткина говорили о желании выступить на Олимпийских играх 2024 в Париже и выразили несогласие с позицией Винер.
В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе.
Международный олимпийский комитет 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP).