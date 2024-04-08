Джокович сообщил, кто стал его тренером на турнире в Монте-Карло
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что Ненад Зимонич приехал с ним на «Мастерс» в Монте-Карло в качестве тренера.
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что Ненад Зимонич приехал с ним на «Мастерс» в Монте-Карло в качестве тренера.
Ранее Джокович прекратил сотрудничество с Гораном Иванишевичем. С ним серб выиграл 12 турниров «Большого шлема». Иванишевич вошел в тренерский штаб Джоковича в 2018 году.
Позднее хорватский специалист прокомментировал прекращение работы с Джоковичем. Иванишевич заявил, что они достигли предела и устали друг от друга.
«Зимонич приехал со мной на турнир в Монте-Карло. Мы хорошо знаем друг друга более 20 лет. Он всегда был для меня как старший брат, наставник, друг, который пытался помочь мне как личности и как игроку. После расставания с Иванишевичем я начал подготовку к грунтовому сезону в Белграде и Ненад был там. Я попросил его приехать сюда. Он дал мне полезные советы по поиску правильной позиции у сетки. Ненад был одним из лучших игроков в парном разряде в мире, он выиграл много турниров “Большого шлема”, был № 1 в туре», — приводит слова Джоковича Eurosport.
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Джокович в матче второго круга грунтового турнира в Монте-Карло встретится с победителем встречи между россиянином Романом Сафиуллиным и испанцем Хауме Мунаром.