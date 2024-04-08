Джокович сообщил, кто стал его тренером на турнире в Монте-Карло

«Зимонич приехал со мной на турнир в Монте-Карло. Мы хорошо знаем друг друга более 20 лет. Он всегда был для меня как старший брат, наставник, друг, который пытался помочь мне как личности и как игроку. После расставания с Иванишевичем я начал подготовку к грунтовому сезону в Белграде и Ненад был там. Я попросил его приехать сюда. Он дал мне полезные советы по поиску правильной позиции у сетки. Ненад был одним из лучших игроков в парном разряде в мире, он выиграл много турниров “Большого шлема”, был № 1 в туре», — приводит слова Джоковича Eurosport.