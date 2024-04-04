Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Оренбург
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
5.04
Вашингтон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
5.04
Каролина
Бостон
Хоккей. НХЛ
5.04
Коламбус
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.04
Монреаль
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
5.04
Оттава
Флорида
Хоккей. НХЛ
5.04
Виннипег
Калгари
Хоккей. НХЛ
5.04
Миннесота
Колорадо
Хоккей. НХЛ
5.04
Нэшвилл
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Ванкувер
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Эдмонтон
50
Хоккей. НХЛ
04:30
Лос-Анджелес
Сиэтл
52
Все события
15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Иванишевич о Джоковиче: Он устал от меня, а я — от него

Бывший тренер первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал прекращение работы со спортсменом.

Источник: AFP 2023

В конце марта 36-летний Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Иванишевичем. Он вошел в тренерский штаб спортсмена в 2018 году. Хорватский специалист помог сербу выиграть 12 турниров «Большого шлема».

«Раскол произошел без четкой причины. Одним из факторов было чувство усталости после напряженных лет работы. Люди забывают про коронавирусный период. В какой-то момент Новак стал главным злодеем на планете из-за его позиции по вакцинации. Мы находились в подвешенном состоянии.

Мы достигли своего предела. Фактически, Новак устал от меня, а я устал от него. Я понял, что больше не смогу ему помочь. Это осознание пришло впервые в прошлом году в Америке. Конечно, поражение на Уимблдоне тоже было большим ударом. Потом нас ждал удивительный забег — финальный матч с Алькарасом в Цинциннати, победа на US Open. Однако именно в то время я понял, что наше сотрудничество подходит к концу. Но мы друзья и всегда ими будем», — приводит слова Иванишевича Sportklub.rs.

Сейчас 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» готовится выступить на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, который пройдет с 7 по 14 апреля.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Иванишевич о Джоковиче: Он устал от меня, а я — от него
Голов будет много: прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
СМИ: «Маккаби» разочаровался в Лесовом и вернет его в «Динамо»
15 лет назад Графите забил памятный гол в ворота «Баварии»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь