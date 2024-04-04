Иванишевич о Джоковиче: Он устал от меня, а я — от него
Бывший тренер первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал прекращение работы со спортсменом.
Бывший тренер первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал прекращение работы со спортсменом.
В конце марта 36-летний Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Иванишевичем. Он вошел в тренерский штаб спортсмена в 2018 году. Хорватский специалист помог сербу выиграть 12 турниров «Большого шлема».
«Раскол произошел без четкой причины. Одним из факторов было чувство усталости после напряженных лет работы. Люди забывают про коронавирусный период. В какой-то момент Новак стал главным злодеем на планете из-за его позиции по вакцинации. Мы находились в подвешенном состоянии.
Мы достигли своего предела. Фактически, Новак устал от меня, а я устал от него. Я понял, что больше не смогу ему помочь. Это осознание пришло впервые в прошлом году в Америке. Конечно, поражение на Уимблдоне тоже было большим ударом. Потом нас ждал удивительный забег — финальный матч с Алькарасом в Цинциннати, победа на US Open. Однако именно в то время я понял, что наше сотрудничество подходит к концу. Но мы друзья и всегда ими будем», — приводит слова Иванишевича Sportklub.rs.
Сейчас 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» готовится выступить на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, который пройдет с 7 по 14 апреля.