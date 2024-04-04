Иванишевич о Джоковиче: Он устал от меня, а я — от него

«Раскол произошел без четкой причины. Одним из факторов было чувство усталости после напряженных лет работы. Люди забывают про коронавирусный период. В какой-то момент Новак стал главным злодеем на планете из-за его позиции по вакцинации. Мы находились в подвешенном состоянии.



Мы достигли своего предела. Фактически, Новак устал от меня, а я устал от него. Я понял, что больше не смогу ему помочь. Это осознание пришло впервые в прошлом году в Америке. Конечно, поражение на Уимблдоне тоже было большим ударом. Потом нас ждал удивительный забег — финальный матч с Алькарасом в Цинциннати, победа на US Open. Однако именно в то время я понял, что наше сотрудничество подходит к концу. Но мы друзья и всегда ими будем», — приводит слова Иванишевича Sportklub.rs.