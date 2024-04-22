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13:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Карацев восстановился после травмы и выступит в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев восстановился после травмы колена и сыграет на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

Источник: AP 2023

Карацев, занимающий 48-е место в мировом рейтинге, восстановился после травмы, которую получил в начале года на турнире в Брисбене. Позднее теннисист успешно перенес операцию и приступил к восстановлению.

Россиянин попал в основную сетку турнира в Мадриде и в первом круге сыграет с победителем квалификации.

30-летний Карацев побеждал на трех турнирах под эгидой АТР. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Аслан выиграл серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в миксте в паре с Еленой Весниной.

Также в мужской сетке на «Мастерсе» в Мадриде выступят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Ранее Андрей Рублев проиграл 87-й ракетке мира во втором круге турнира в Барселоне. Это поражение стало для российского теннисиста четвертым подряд. Ранее он проиграл в третьем круге на турнире в американском Индиан-Уэллсе, а затем — в своих первых матчах на «Мастерсах» в Майами и в Монте-Карло. Из-за этого Рублев опустился на восьмое место в рейтинге АТР.

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