Карацев восстановился после травмы и выступит в Мадриде

Карацев, занимающий 48-е место в мировом рейтинге, восстановился после травмы, которую получил в начале года на турнире в Брисбене. Позднее теннисист успешно перенес операцию и приступил к восстановлению.

Россиянин попал в основную сетку турнира в Мадриде и в первом круге сыграет с победителем квалификации.

30-летний Карацев побеждал на трех турнирах под эгидой АТР. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Аслан выиграл серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в миксте в паре с Еленой Весниной.

Также в мужской сетке на «Мастерсе» в Мадриде выступят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Ранее Андрей Рублев проиграл 87-й ракетке мира во втором круге турнира в Барселоне. Это поражение стало для российского теннисиста четвертым подряд. Ранее он проиграл в третьем круге на турнире в американском Индиан-Уэллсе, а затем — в своих первых матчах на «Мастерсах» в Майами и в Монте-Карло. Из-за этого Рублев опустился на восьмое место в рейтинге АТР.