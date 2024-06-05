Калинская: Adidas не продлил со мной контракт из-за политики

— Почему с февраля вы стали играть в экипировке бренда, который не специализируется на теннисе?

— За брендом Alo я следила на протяжении последнего года, а во время турнира в Дубае познакомилась с его владельцем. И как раз в тот момент у меня закончился контракт с Adidas, который эта фирма решила со мной не продлевать.

— Наверное, вы огорчились? Ведь результаты пошли вверх.

— Я была готова. Мне заранее сказали, что это связано с политикой. Кстати, контракта на экипировку у меня до сих пор нет. Я играю без него, — рассказала Калинская в интервью изданию «Коммерсант».

Анна Калинская занимает 25-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне она впервые дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, а также вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Дубае, где уступила итальянке Жасмин Паолини.

На проходящем в Париже Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» Калинская вылетела во втором круге, уступив канадке Бьянке Андрееску.