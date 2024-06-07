Кафельников сообщил, что посетит Олимпиаду в Париже
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился планами посетить Олимпийские игры.
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился планами посетить Олимпийские игры.
Евгений Кафельников ответил на вопрос, будет ли следить за Олимпиадой в Париже.
«Я собираюсь поехать на Олимпиаду. Еду туда ради того, чтобы посмотреть на игру российских теннисистов. Надолго ли еду? На весь теннисный турнир», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Кафельникову 50 лет. В 2000 году в Сиднее он становился олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Также Кафельников дважды выигрывал турниры «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» в 1996 году и Australian Open в 1999 году. В том же 1999 году Кафельников на протяжении шести недель возглавлял мировой рейтинг ATP.
На прошлой Олимпиаде в Токио теннисисты из России завоевали три медали — золото в миксте у Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева, а также серебро у Карена Хачанова в одиночном разряде и в миксте у Елены Весниной и Аслана Карацева.
Соревнования по теннису пройдут с 27 июля по 4 августа. Недавно глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже в случае допуска.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом до сих пор неясно, допустят ли россиян к парным и микст-турнирам, так как МОК запретил российским спортсменам участвовать во всех командных соревнованиях.