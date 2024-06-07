Кафельников сообщил, что посетит Олимпиаду в Париже

Евгений Кафельников ответил на вопрос, будет ли следить за Олимпиадой в Париже.

«Я собираюсь поехать на Олимпиаду. Еду туда ради того, чтобы посмотреть на игру российских теннисистов. Надолго ли еду? На весь теннисный турнир», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Кафельникову 50 лет. В 2000 году в Сиднее он становился олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Также Кафельников дважды выигрывал турниры «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» в 1996 году и Australian Open в 1999 году. В том же 1999 году Кафельников на протяжении шести недель возглавлял мировой рейтинг ATP.

На прошлой Олимпиаде в Токио теннисисты из России завоевали три медали — золото в миксте у Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева, а также серебро у Карена Хачанова в одиночном разряде и в миксте у Елены Весниной и Аслана Карацева.

Соревнования по теннису пройдут с 27 июля по 4 августа. Недавно глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже в случае допуска.