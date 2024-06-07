11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Кафельников сообщил, что посетит Олимпиаду в Париже

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился планами посетить Олимпийские игры.

Источник: Спорт-Экспресс

Евгений Кафельников ответил на вопрос, будет ли следить за Олимпиадой в Париже.

«Я собираюсь поехать на Олимпиаду. Еду туда ради того, чтобы посмотреть на игру российских теннисистов. Надолго ли еду? На весь теннисный турнир», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Кафельникову 50 лет. В 2000 году в Сиднее он становился олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Также Кафельников дважды выигрывал турниры «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» в 1996 году и Australian Open в 1999 году. В том же 1999 году Кафельников на протяжении шести недель возглавлял мировой рейтинг ATP.

На прошлой Олимпиаде в Токио теннисисты из России завоевали три медали — золото в миксте у Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева, а также серебро у Карена Хачанова в одиночном разряде и в миксте у Елены Весниной и Аслана Карацева.

Соревнования по теннису пройдут с 27 июля по 4 августа. Недавно глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже в случае допуска.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом до сих пор неясно, допустят ли россиян к парным и микст-турнирам, так как МОК запретил российским спортсменам участвовать во всех командных соревнованиях.

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