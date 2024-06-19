Новак Джокович выступит на Олимпийских играх в Париже

Джокович примет участие в пятой Олимпиаде. На счету 24-кратного победителя турниров Большого шлема до сих пор нет победы на Олимпийских играх. В его активе лишь бронзовая медаль, завоеванная на Играх в Пекине в 2008 году. Если Джокович сумеет победить на олимпийском турнире в Париже, он станет пятым в истории одиночного тенниса игроком после Штеффи Граф, Андре Агасси, Рафаэля Надаля и Серены Уильямс, кому покорится карьерный «Золотой шлем».

Ранее 37-летний теннисист снялся с Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос». После матча ⅛ финала против аргентинца Франсиско Черундоло (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3) выяснилось, что серб порвал мениск.

В СМИ писали, что восстановление Джоковича может занять около трех недель. Вероятно, спортсмен не примет участие в Уимблдоне, который пройдет в Лондоне с 1 по 14 июля.

После «Ролан Гаррос» Джокович опустился на третью строчку в рейтинге АТР, а итальянец Янник Синнер впервые стал лидером мирового рейтинга.

Новак Джокович возглавлял мировой рейтинг с сентября 2023 года на протяжении 39 недель подряд. Суммарно он провел в качестве первой ракетки рекордные 428 недель.