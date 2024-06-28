Уимблдон обязал россиян подписать декларации о нейтралитете

«Никто из теннисистов не отказался — все российские и белорусские игроки подписали декларации о нейтралитете, чтобы выступить на турнире», — приводит ТАСС слова пресс-службы турнира.

В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили турнир рейтинговых очков. В 2023 году организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий.

Уимблдон — один из четырех турниров «Большого шлема» и единственный, соревнования на котором проводится на травяном покрытии. Матчи основной сетки турнира стартуют 1 июля.

Одиннадцать теннисисток из России пробились в основную сетку турнира. В мужском одиночного разряда примут участие шесть россиян. При этом Карен Хачанов и Аслан Карацев сыграют друг с другом.