Энди Маррей не выступит на Уимблдоне в одиночном разряде

Маррей выступит лишь в парном разряде со старшим братом Джейми Марреем.

Ранее Энди Маррей перенес операцию на спине, ему удалили кисту.

«К сожалению, несмотря на все усилия по восстановлению после проведенной неделю назад операции, Энди принял тяжелое решение не выступать в одиночном разряде в этом году. Как вы можете понять, он очень разочарован, однако он подтвердил свое участие в парном разряде вместе с Джейми», — приводит The Telegraph заявление представителей Маррея.

37-летний Маррей выиграл три турнира Большого шлема — Уимблдон в 2013 и 2016 году и Открытый чемпионат США в 2012 году. Также он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Теннисист завоевал золото в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Третий в сезоне турнир Большого шлема завершится 14 июля. Призовой фонд соревнований составит рекордные £50 млн. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира в мужском и женском одиночных разрядах получат £2,7 млн, а финалисты — £1,4 млн.